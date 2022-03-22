Galatasaray Kulübü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Burak Elmas: Stadyumu maç günleri dışında da gelir elde eden ticari alana çevirmek istiyoruz

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar: Bu proje 25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir getirecek

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,- Galatasaray Kulübü ve Enerjisa Enerji ortaklığıyla Nef Stadyumu üzerine güneş enerjisi santrali kurulmuştu. Stadyum, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Projenin 25 yılın sonunda 1 milyar TL gelir getirebileceğine dikkat çeken Enerjisa Enerji CEO'su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, "Sürdürülebilirlik; memleket faydasına, gelecek nesillerin bugünkü sorunların dışında yaşaması için yeni sorumluluk alanları almak. Bu proje de böyle bir projeydi. Pandemi ve sonrasında enerjinin en önemli konulardan birisi olduğu aşikar. Bu anlamda da yerinde tüketebilmek... Ürettiğiniz şey, yerinde tüketilecek. Galatasaray ile yaptığımız projenin hem memlekete, hem Galatasaray'a, hem Türk sporuna, hem de gelecek nesillere örnek olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin önemli konularından bir tanesi de aslında 4 ay gibi kısa sürede bu noktaya gelmesi ki, bu 2 bin hanelik bir kasabanın elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik santrali. 25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir sağlayacak bir proje. Böyle bir proje ile rekorlar kitabına girdiğimiz için onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.