Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten gündeme dair açıklama Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, camialarının rakipleriyle arayı açtığı için saldırılara maruz kaldığını ileri sürerek buna rağmen Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

2026 yılının sarı-kırmızılı camia için iyi geçmesi temennisinde bulunan Özbek, "Toplantı gündemimizde Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin 6 aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgilendirmesi yer alıyor. Söz konusu 6 aylık dönemi, 1 milyar 374 milyon net kar ile kapattık. Bu kara ulaşırken tesis ve benzeri yatırımlarımızdan ödün vermedik. Tesislerimiz için 60 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu sonuçlar, rakiplerimizle kıyaslandığında başarının boyutunu çok daha net ortaya koymaktadır. Esas hedefimiz, bu başarıyı 6 aylık dönemler için değil, 12 aya yayarak sürdürülebilir şekilde devam ettirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Başkan Özbek, aralık ayı divan kurulu toplantısında, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırıyorlar." dediğini hatırlatarak, "Bugün bu saldırılar artarak sürüyor. Yönetici arkadaşlarımla bizlere emanet ettiğiniz onurlu görevi 3,5 yıldır sürdürüyoruz. Bu sürede futbolda son 3 sezonu şampiyonlukla tamamladık, lig tarihine geçen birçok rekora da imza attık. Bu sezon da takımımıza ve teknik direktörümüz Okan Buruk'a olan inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik yaşanmazsa ilk 24 takım arasına kalarak yolumuza devam edeceğiz. Futbol takımımızı Avrupa'da Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabetçi ve kalıcı hale getirmek için çok çalıştık. Sezon başında bize inanmayanlar vardı ancak biz Galatasaray'ın gücüne inandık. Dünyanın en önemli oyuncularından Victor Osimhen başta olmak üzere takımımıza katkı veren çok önemli transferlere imza attık." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, başarının sadece futbol A takımıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Diğer branşlarımızda da sürdürülebilir başarı için yapılması gerekenler vardı. Bu doğrultuda attığımız önemli adımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Tesisleşme, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren olmazsa olmaz hedeflerimizden biriydi. Kemerburgaz'da futbol takımımız için herkesin gıptayla baktığı bir tesis inşa ettik. Şimdi sıra altyapıya geldi. Altyapı tesislerini Kemerburgaz'da hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Göreve geldiğimizde Galatasaray Adası kullanılamaz durumdaydı. Bugün İstanbul'un en gözde tesislerinden biri haline geldi. Stadımızın ortak alanlarından basın tribününe, çim besleme ışıklarından LED ekranlarına kadar çok ciddi değişiklikler yaptık. Kalamış tesislerimiz için çalışmalarımıza başladık. Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz Aslantepe Vadisi'ndeki tesislerimizin temelini atmak için gün sayıyoruz. İnşallah hep beraber bir törende buluşarak gururla temel atacağız."

"Galatasaray'ı dışarıdan yıkmayacağını bilenler içimize nifak sokuyor"

Dursun Özbek, yıpratmak için sarı-kırmızılı camianın içine nifak sokulmaya çalışıldığını iddia etti.

Yaşananları camianın ve taraftarların iyi okuması gerektiğini belirten Özbek, "Camiamızın en önemli özelliklerinden biri her zaman daha iyisini istemesidir. Bu sorumluluğun farkındayız. Taraftarlarımızın iyi niyeti ve kalpten Galatasaray sevgisi ile duygularını ifade etmesini anlıyorum. Ancak şu an üzerimize oynanan oyunu da doğru okumamız gerek. Bu sadece yönetimin değil, tüm camiamızın meselesidir. Galatasaray'ı dışarıdan yıkmanın mümkün olmadığını bilenler bu kez içimize nifak sokarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktadır. Benzer girişimlerin daha önce de denendiğini göreceksiniz. Bize, 'hırsız' denilen dönemleri de yaşadık. Ne zaman Galatasaray rakiplerinin önüne geçecek projelerde sona yaklaşsa bunları engellemek için kafa karıştırmaya yönelik bir süreç başlatılıyor. Amaç net. Galatasaray'ın aklını bulandırmak ve birbirine düşürmek. Galatasaray Spor Kulübünde bir başkan ve yönetim kurulu vardır. Başkan olarak herkesle konuşurum, istişare ederim ancak burada karar veren kişi ve yönetim kurulu nettir." diye konuştu.

"İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur"

Dursun Özbek, yasa dışı bahisle ilişkilendirilen bir sponsorlukla alakalı hapis cezası verilen genel sekreter Eray Yazgan'a destek verdi.

Özbek, "Bir medya ajansı aracılığıyla pazarlama birimimiz önümüze bir sponsorluk getirmişti. Bu anlaşmanın uygun olup olmadığını Türkiye Futbol Federasyonuna sorarak onay aldık. Aynı merciler bu sponsorluğun yapılmaması için görüş bildirdikten sonra bu sponsorluğu derhal iptal ettik. Kulübümüzün kursağına bu işlerden dolayı delikli kuruş girmemiştir. Bunu açıkça ifade etmeme rağmen sırf ortamı bulandırmak için, 'Galatasaray bu anlaşmadan para aldı.' algısı oluşturulmaya çalışılıyor ve bazı mihraklar bunu devamlı kaşıyor. İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza aldı. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Bu cezanın üst mercilerden döneceği konusunda inancım tamdır. Eray kardeşimin görevi gereği imza attığı bir süreç üzerinden cezaya muhatap olması beni gerçekten üzdü. Yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım gibi onunla çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Kim ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın yürüyüşünü durduramaz"

Başkan Özbek, aleyhlerine yapılanların amacının birlik ve beraberliklerini bozmak olduğunu ileri sürdü.

Futbol takımının planlaması, transfer ve seçilen oyuncularla ilgili açıklama yapan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üç yıldır şampiyon olan, her kulvarda yoluna devam eden bir takımımız var. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım, teknik direktörümüz ve teknik ekibimizle tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor. Transfer süreci uyum, performans ve olası riskler nedeniyle çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Başta Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere bu süreçte emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Transfer dönemi, bu pozisyondaki yöneticiler için en zor zamanlardır. Bu zor dönemde verdikleri emeğin karşılığını sezon sonunda yaşayacağımız mutlulukla alacağımıza inanıyorum. Abdullah kardeşim sadece futbol tarafında değil Mağazacılık AŞ'nin halka arzı ve sermaye artırımında da yaptığı çalışmalarla kulübümüze büyük destek verdi. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Organize saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir ortamdayız. Bu saldırılar karşısında sizlerden ricam sakin kalmanız, bir an durarak bu ortamdan kimin fayda sağladığını düşünmenizdir. Amaç Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini bozmak, kulübün geleceğini şekillendirecek projeleri engellemektir. Böyle zamanlarda verilecek en güçlü cevap, birlik ve beraberliğimiz ile sevgi iklimini korumaktır. Siz bizim yanımızda olursanız kim ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın yürüyüşünü durduramaz."