Dursun Özbek: İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Nelsson için masada Sevilla'nın teklifi var. İstediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Nelsson için masada Sevilla'nın teklifi var. İstediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Özbek, "Öncelikle 3 puan alan Giresunspor'u tebrik ediyorum. Oyunun hakimi genelde bizdik. İstediğimiz pozisyonları bulamadık, bir topumuz direkten döndü. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Sezon uzun bir maraton. Buradan çıkaracak derslerimiz de var. Dolayısıyla bundan sonraki maçımız için hazırlanacağız. Sezonun geri kalan kısmında oyunumuzun eksik kısımlarını tamamlamak için transfer sezonuna devam ediyoruz" diye konuştu.

Galatasaray'ın yediği golde bireysel hatası olan Abdülkerim Bardakcı'nın kendileri adına önemli bir isim olduğunu belirten Özbek, "Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Beklentimiz ondan çok yüksek. Oyun içinde böyle hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamızın gereği var. Lig devam ediyor. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.