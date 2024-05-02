Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Erden Timur: Tek Gündemimiz Şampiyonluk

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Timur, RAMS Park'ta düzenlenen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Son günlerde liste ve seçim konularının kamuoyunda gündeme geldiğini belirten Timur, "Bir kere şunun bilinmesini gerekiyor. Bizim için mayıs artık çiçekler açmaya başladı, mayıs bizim ayımız. Bizim yılımız mayısla başlıyor. Bizim yılbaşımız mayıs. Dolayısıyla gündemimizde tek bir şey var, şampiyonluk. Mayıs bizim için seçim ayı değil, şampiyonluk ayı." ifadelerini kullandı.

Rehavete kapılmadan şampiyonluk yarışına devam edeceklerini aktaran Timur, "Sonuçta 4 maçımız var. Tüm camianın bu anlamda bütünleşmesi gerekiyor. Zaten çok bütünleşmiş durumdayız. Seçimde olma, olmama meselesinin hiçbir önemi yok. Kaldı ki seçim de yönetim kurulu ve kurullar listesi oluyor, bir de Sportif AŞ oluyor. Ben geçen dönemde seçimin son akşamı yönetim listesinde başkan yardımcısıyken, bir sebeple kendim ayrılmak istemiştim. Sonra Sportif AŞ'de görev alarak devam ettim. Gerçekten de güzel işler yapan yönetimimiz var. Başta başkanımız olmak üzere herkes de çok yoğun çaba sarf ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur, camiadan seçim konuşulmamasını rica ederek, şöyle devam etti:

"Zaten genel kurul iradesi gereken şeyi yapacaktır. Sportif AŞ devam ediyor, Sportif AŞ'nin seçim gibi bir konusu yok, yönetim belirliyor, biz atanmışlar olarak. Böyle bir gündem de yok. Bu bizim için suni bir gündem. Başka hiçbir şey yok. Ben dün Florya'dan akşam 10'da çıktım. Sürekli oradayım. Bizim orada başka bir gündemimiz yok. Tüm camiamıza da çağrımız şampiyonluk hedefinden başka, hak ederek şampiyon olma hedefinden başka hiçbir şey konuşmayalım. Galatasaray 100 yıllık bir camia, seçimde gereğini yapar. Hangi sonuç çıkıyorsa genel kurul iradesidir. Herkes müsterih olsun. Ben Sportif AŞ'de görev alıyorum. Tabii ki liste konusu ayrı mesele. Orada olmasak bile Sportif AŞ'de görevimiz devam ediyor."

Mayıs ayının Galatasaray için yeni yıl olduğunu tekrarlayan Timur, "Yakında inşallah hak ederek yeni yılımızı şampiyonlukla taçlandırarak hep birlikte kutlayacağız. Taraftar Erden Timur olarak konuştum. Emin olun buradaki tüm konuşmam o. Bizim 4 haftamız kaldı. 1 aydan az zaman kaldı. Başka bir konsantrasyonumuzun olmasını düşünemiyoruz. Galatasaray'da başarılı olan ödüllendirilir. Başarı odaklı bir camia olduğu için ona ilişkin şeyler yapar. Bu genel kurulun böyle bir refleksi var. Bizim başka konu konuşmuyor olmamız lazım." diye konuştu.

Florya'da seçim gündeminin olmadığını da dile getiren Timur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Florya'da böyle bir gündem hiç yok. Futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki çalışanlarımızın hepsi taraftar. Orada böyle bir gündem olmuyorsa demek ki diğer gündem, suni bir gündem. Hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Aslanlar gibi sonuna kadar mücadele ederek, hak ettiğimiz şampiyonluğu, herkese hak ettiğimizi de anlatarak, kanıtlayarak bu şekilde sonuca ereceğiz. Şampiyonluk gündeminde birleşerek devam etmemiz lazım. Biz iliklerimize kadar bunu hissedeceğiz. Hepimize iliklerimize kadar şampiyon olacağımıza inanma, hissettiğimizi birbirimize anlatma zamanıdır. Başka hiçbir gündemimiz olmasın."