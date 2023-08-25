Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. 30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.