Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı
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Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. 30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Galatasaray Kulübü, Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor