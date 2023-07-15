Galatasaray Kulübü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan 15 Temmuz kalkışmasını önleyen kahraman milletimizi saygıyla anıyoruz.

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini hedef alan, demokrasimize ve ulusal egemenliğimize darbe vurmaya yönelik 15 Temmuz kalkışmasını canını ortaya koyarak önleyen kahraman milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı, polis ve askerlerimizi saygıyla anıyoruz."