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Galatasaray Kulübü 119. Yıl Dönümünü Kutladı

Galatasaray Kulübü 119. Yıl Dönümünü Kutladı
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Galatasaray Kulübü, 119. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kurucu başkan Ali Sami Yen anıldı. Başkan Dursun Özbek, kulübün başarı hikayelerini sürdüreceğini vurguladı.

Galatasaray Kulübünün 119. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile kulüp üyeleri, kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı heyet daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçti.

Burada açılış konuşmasını yapan başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın 119. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bir asırdan uzun süre önce bu kulübü 'Türk olmayan takımları yenmek.' hedefiyle kuran Ali Sami Yen ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu hedefte ilerlemeye ve Galatasaray'ı bizden sonra gelecek kardeşlerimize en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray'ın herkesin gurur duyacağı başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray şanlı tarihiyle, fikri hür, vicdanı hür duruşuyla bu ülkenin gururudur. Her branşta önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın herkesin gurur duyacağı başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Her zaferimizle daha büyüyüp, daha güçleneceğiz. Galatasaray değerleriyle büyüyen genç sporcu kardeşlerimizin her zaman yanımızda olacağız. Yetiştirici kulüp olma hüviyetimizi sürdüreceğiz. Galatasaray bundan sonra da Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek. Nice 119. yıllara, yaşasın Galatasaray."

Dursun Özbek'in konuşmasının ardından en kıdemli üye Vedat Akan, yaş kütüğüne 119. yıl plaketini çaktı.

Kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara berat ve madalyalarının verilmesiyle devam eden tören, 2023-2024 sezonunda tüm branşlarda kazanılan kupaların müzeye teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Yaşam Spor

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