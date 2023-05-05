Galatasaray Kulübü, 11. ölüm yıl dönümünde Ali Uras'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde paylaşılan anma mesajında, "Yapmış olduğu sayısız hizmetle Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden olan eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev alan Ali Uras, 1977-1986 yıllarında sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını üstlendi. Aralık 1986-Ağustos 1987 arasında Türkiye Futbol Federasyonuna başkanlık yapan Uras, 5 Mayıs 2012'de hayatını kaybetti.