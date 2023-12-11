Galatasaray, Kopenhag maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacakları maçı kazanarak yollarına devam edeceklerine inandıklarını söyledi.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yarın yapılacak maç için Danimarka'ya giden kafilede olan Öztürk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gruptan çıkmaları halinde ciddi bir para ödülünü de alacaklarını hatırlatan Öztürk, "Bizim için her maç önemli. Ancak bu 13 milyon avroluk bir karşılaşma. Ayrıca prestij maçı. Galatasaray ve Okan hocamız için tarihi anlamı var. 2000'de mayıs ayında bu statta UEFA Kupası'nı kaldırdık. Müthişti. Kale arkasındaydım ve penaltılar önümüzde atıldı. Sabah kadar kendimize gelemediğimiz bir finaldi. İnşallah yarınki maç da tarihi anlardan biri olur." diye konuştu.

Metin Öztürk, takımlarının bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni domine ettiğini belirterek, "Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni domine etti. Almanya'da da Bayern Münih elimizden kaçtı. Bayern Münih kazandı diye görmüyoruz. Hakem hatalarını herkes gördü. Manchester United maçındaki hakemi de gördük. Bugün belki Kopenhag maçına 8-9 puanla çıkacaktık ama 5 puanla gidiyoruz. Bunlar önemli değil. Büyük takımlar hiçbir şeye sığınmaz, çıkar, oynar ve kazanırlar. En büyük rakibimiz soğuk. Ancak 23 yıl önceyi hatırlayınca Kopenhag çok sıcak geliyor. Biz o buzu da eritiriz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de Parken Stadı'nda UEFA Kupası'nı kazandığını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın ve camianın motivasyonu müthiş. Her Galatasaray maçını izlemek isteyenlerle bilet mücadelesi yapıyoruz. Bu kez daha çok mücadele ettik, kalp kırdık. Pek çok kişi bilet bulabileceğini düşünerek otellerini rezerve etmiş, uçak biletlerini almış. Eminim ki yarın Galatasaray galip gelecek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Bilet konusunda üzülenler de mutluluğumuza ortak olacak."