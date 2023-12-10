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Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına devam ediyor

10 Aralık 2023 15:23 Son Güncelleme: 15:24 Abone Ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de antrenmanda yer aldı.