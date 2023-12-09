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Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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