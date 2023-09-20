Galatasaray, Kopenhag karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson

Gol: Dk. 35 Elyounoussi (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 11 Lerager (Kopenhag), Dk. 39 Ziyech (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.

7. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole çok yaklaştı. Kopenhag savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı gerisinde kapan Mertens, bekletmeden sağındaki Icardi'yle oynadı. Arjantinli yıldızın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktası hizasından şutunda kaleci Grabara topu kornere çeldi.

9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının solundan şutunda, top az farkla auta çıktı.

24. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Danimarka temsilcisi ilk tehlikeli atağında golü buldu. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Mertens'in kafayla vurduğu top, az farkla auta çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.