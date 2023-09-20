Galatasaray, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 76 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 59 Oliveira), Ziyech (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 59 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Zaha), Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves (Dk. 70 Claesson), Achouri (Dk. 76 Lund), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Hojlund), Larsson (Dk. 70 Oskarsson-Dk. 76 Ankersen)

Goller: Dk. 35 Elyounoussi, Dk. 58 Diogo Gonçalves (Kopenhag), Dk. 86 Boey, Dk. 88 Tete ( Galatasaray )

Kırmızı kart: Dk. 73 Jelert (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 11 Lerager, Dk. 74 Diks, Dk. 82 Meling (Kopenhag), Dk. 39 Ziyech, Dk. 77 Oliveira ( Galatasaray )

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

56. dakikada Diogo Gonçalves'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Kopenhag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasına sarkan Meling, solda topla buluştu. Kaleci Muslera bu oyuncuyu karşılamak isterken büyük bir boşluk verdi. Meling'in pasını penaltı noktası gerisinde alan Diogo Gonçalves, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

69. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden çıkardığı şutta, top üstten auta gitti.

73. dakikada konuk takımdan Jelert, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Tete, topu iki rakibinin arasından Boey'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

88. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Zaha'nın soldan ortasında top ceza sahasında ters kanada açıldı. Çaprazda meşin yuvarlağa gelişine vuran Tete, yakın direk dibinden fileleri havalandırdı: 2-2.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.