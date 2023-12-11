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Galatasaray, Kopenhag'a konuk olacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı 6. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Kopenhag ve Randers ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Kopenhag ise Türk takımlarına karşı daha önce 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı 6. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce Danimarka temsilcilerinden Kopenhag ile 3, Randers ile de 2 maç yaptı.

Galatasaray, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubundaki ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Kopenhag ile 2013-2014'te yine aynı organizasyonun grup aşamasında karşılaşan sarı-kırmızılı takım, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rakibini ikinci müsabakada 2-1 yendi.

Kopenhag, Türk takımlarına karşı başarılı

Kopenhag, Avrupa kupalarında daha önce 9 kez karşılaştığı Türk takımlarına karşı başarılı sonuçlar aldı.

Danimarka temsilcisi, Avrupa kupalarında Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Kopenhag, Türk takımlarıyla yaptığı bu maçların 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini de kaybetti.

Danimarka ekibi, eleme turlarında karşılaştığı Trabzonspor, Sivasspor ve RAMS Başakşehir'i saf dışı bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında sadece 3 maç kaybetti

Danimarka temsilcisi Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren sahasında oynadığı maçlarda etkili bir performans sergiledi.

Kopenhag, bu aşamadan itibaren evinde oynadığı 18 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, sadece 3'ünde yenildi.

Danimarka ekibi, ev sahibi olduğu "Devler Ligi" müsabakalarında sadece Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'e mağlup oldu.

Kaynak: AA / Spor

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