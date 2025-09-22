Haberler

Galatasaray, Konyaspor'u Yenerek Yenilmezlik Serisini 14 Maça Çıkardı

Galatasaray, Konyaspor'u Yenerek Yenilmezlik Serisini 14 Maça Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti. Takım, en son geçen sezon Beşiktaş'a kaybetmişti ve bu sezon 6 maçta galip geldi.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Galatasaray'ın bu yaptığını Manchester City ve Barça bile yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.