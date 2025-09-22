Haberler

Galatasaray, Konyaspor'u Mağlup Ederek Yenilmezlik Serisini Sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaparken, evindeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de RAMS Park'ta oynadığı son 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek, ligde 6'da 6 yaptı. Cimbom bu sonuçla ligde evindeki yenilmezlik serisine de devam etti. Süper Lig'de son olarak iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 3 olmak üzere toplam 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
