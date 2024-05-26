Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı.

Galatasaray'ın 24'ncü şampiyonluğu Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Erzincan'da da büyük bir coşku ile kutlandı. 3-1'lık Konyaspor galibiyetinden sonra cadde ve sokaklarda özel araçları ile tur atan taraftarlar meydanları panayır alanına çevirdi.

Galatasaray'ın ligin 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 yenmesin ardından dışarıda kutlamalara katılan Erzincanlı taraftarlar cadde ve sokakları sarı-kırmızı renklerle donattı. Erzincan'da Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile Dörtyolda toplanan taraftarlar takımlarına destek vermek ve şampiyonluk sevincini doyasıya yaşamanın keyfini çıkardılar. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu geç saatlere kadar tur atarak kutladı. - ERZİNCAN