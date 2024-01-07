Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek 3 puanla ayrıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Konyaspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Ligde son Hatayspor'a mağlup olduktan sonra sarı-kırmızılılar oynadığı 6 müsabakada sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

Galatasaray 16. hafta erteleme maçında Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Sivasspor Konyaspor Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title