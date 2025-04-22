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Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

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Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 Mağlup Ederek Finale Yükseldi

Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 Mağlup Ederek Finale Yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 yenerek finale yükseldi. Osimhen, Torreira ve Sallai'nın golleriyle galip gelen sarı-kırmızılı ekip, güçlü bir performans sergiledi.

Galatasaray : 1-5

İsmail AKKAYA/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen

KONYASPOR: Deniz, Boranjasevic (Dk.46 Prip), Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic (Dk.60 Aleksic), Ndao, Melih, Oğulcan (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk.80 Melih), Kramer (Dk. 73 Umut Nayir)

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez (Dk.82 Metehan), Abdülkerim (Dk.58 Cuesta), Jakobs, Torreira, Lemina (Dk. 58 Berkan), Frankowski, Mertens, Yunus Akgün (Dk.58 Ahmed), Osimhen (Dk. 73 Yusuf Demir)

GOLLER: Dk. 53 Pedrinho ( Konyaspor ), Dk. 25 Osimhen, Dk.42 Torreira, Dk. 47 ve Dk. 55 Sallai, Dk. 90+1 Yusuf Demir ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Guilherme, Deniz ( Konyaspor ), Sanchez, Torreira ( Galatasaray )

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

21'inci dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Kramer'in şutu kaleci Günay'da kaldı.

25'inci dakikada Galatasaray, öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

31'inci dakikada Mertens'in pasında ceza sahasında topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunda topu kaleci Deniz kurtardı.

42'nci dakikada Galatasaray, farkı 2'ye yükseltti. Sallai'nin ortasında ceza sahasındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın şutunda top fileleri havalandırdı: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada sarı-kırmızılı ekip, 3'üncü golü buldu. Osimhen'in pasında topla ceza sahası yayına kadar giren Sallai'nin şutunda meşin yuvarla ağlarla buluştu: 0-3.

53'üncü dakikada Konyaspor, farkı 2'ye indirdi. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yatarak uzanan Pedrinho'nun şutunda meşin ağlara gitti: 1-3.

55'inci dakikada Mertens'in sol kanattan pasında ceza sahası ön çizgisinde topu alan Sallai'nin rakiplerini çalışmayıp yaptığı vuruşunda top tekrar ağlarla buluştu: 1-4.

90+1'inci dakikada Galatasaray 5'inci golü attı. Ceza sahası içinde Mertens'in pasıyla buluşan Yusuf Demir'in sağ çaprazdan şutunda top fileleri havalandırdı: 1-5.

Karşılaşma Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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