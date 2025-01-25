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Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Osimhen'in 22. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyeti elde eden Galatasaray, maçta birçok fırsattan yararlanamadı. Konyaspor'un kalecisi Slowik, kritik kurtarışlara imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ayhan Ayhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

54. dakikada Yunus Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla çevirdiği topa penaltı noktası sağında Osimhen'in kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kaan Ayhan'ın vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Yunus Akgün'ün savunmanın arasında attığı pasta topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda topun altına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi.

78. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında Sallai'nin içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Osimhen'in topukla vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jabobs (Berkan Kutlu dk. 70), Torreira (Nelsson dk. 90), Kaan Ayhan, Yunus Akgün (Gabriel Sara dk. 80), Mertens (Ahmed Kutucu dk. 71), Barış Alper Yılmaz (Jelert dk. 90), Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Batshuayi, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Umut Nayir dk. 75), Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Muhammet Taşçı dk. 69), Oğulcan Ülgün (Aleksic dk. 87), Melih İbrahimoğlu (Melih Bostan dk. 87), Yusuf Erdoğan (Uğurcan Yazğılı dk. 87), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Subaşı, Calusic, Ufuk Akyol, Keyta

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Osimhen (dk. 22 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yunus Akgün, Ahmed Kutucu (Galatasaray), Jevtovic (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yendi

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