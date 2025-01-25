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Galatasaray-Konyaspor Maçının VAR Hakemi Pawel Raczkowski

Galatasaray-Konyaspor Maçının VAR Hakemi Pawel Raczkowski
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray ile Konyaspor arasındaki maçta Video Yardımcı Hakem olarak Polonya'dan Pawel Raczkowski görev alacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray- Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da Konyaspor'u ağırlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR'da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek. Pawel Raczkowski, Süper Lig'de dün oynanan Samsunspor - Gaziantep FK maçında da VAR'da yer almuştuı.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Sivasspor - Kayserispor maçında VAR'da İspanyol hakem Victor Garcia Verdura ve Corendon Alanyaspor - Başakşehir mücadelesinde de Portekizli David Rafael Oliveira da Silva görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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