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Galatasaray, Konyaspor Maçında Kalesini Gole Kapadı

Galatasaray, Konyaspor Maçında Kalesini Gole Kapadı
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Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yenerek 11 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon 5. kez gol yemeyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonla kıyaslandığında savunmada daha sıkıntılı günler geçiriyor.

Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle 11 maç sonra kalesini gole kapadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Geçtiğimiz sezona göre bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla birlikte 11 maç sonra gol yemedi. Aslan Bodrum FK'yı 1-0 yendikten sonra Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı 11 karşılaşmada kalesinde gol görmüştü.

Galatasaray ayrıca bu sezon 5. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 20, Avrupa Ligi'nde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da 1'er maç olmak üzere oynadığı 31 resmi karşılaşmada 47 gol yedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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