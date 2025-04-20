Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çeşitli pas çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma organizasyonlarının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya giderek kampa girecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor