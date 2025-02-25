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Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlıkları Başlattı

Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlıkları Başlattı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çeşitli pas çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması üçüncü haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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