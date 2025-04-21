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Galatasaray, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanlarını tamamladı. Takımda bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyecek.

TÜRKİYE Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman; dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi

MORATA, KAAN AYHAN VE JELERT, KONYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekipte kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan'ın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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