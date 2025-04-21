Galatasaray, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman; dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi

MORATA, KAAN AYHAN VE JELERT, KONYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekipte kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan'ın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecek.