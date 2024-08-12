Galatasaray, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL