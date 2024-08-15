Galatasaray, Konyaspor maçı için hazır

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan ve dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın saat 21.00'de deplasmanda Konyaspor ile karşıya karşıya gelecek.