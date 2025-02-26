Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor