Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.