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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Konyaspor Spor Haberler

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