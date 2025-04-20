Galatasaray, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL