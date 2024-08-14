Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması, savunma ve hücum çalışmaları yapıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Konya'ya hareket edecek.
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