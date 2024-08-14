Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Konya'ya hareket edecek.