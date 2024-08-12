Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.