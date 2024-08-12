Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.