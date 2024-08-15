Galatasaray, Konya'ya gitti

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, havalimanı çıkışında taraftarların desteğiyle karşılandı.

Süper Lig'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, özel uçakla bugün Konya'ya geldi. Konya Havalimanı çıkışında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Galatasaraylı futbolcular, kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı futbolseverleri selamladı. Galatasaray kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Lige galibiyetle başlayan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.