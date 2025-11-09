Galatasaray, Kocaelispor Müsabakasında İki Değişiklikle Sahaya Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Ajax maçının 11'ine göre Kocaelispor müsabakasında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Ajax maçının 11'ine göre Körfez ekibi karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Gabriel Sara ve Roland Sallai'nin yerine Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan ise kadroda yer almadı.

Buruk'tan çift forvet tercihi

Teknik Direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasına çift forvetle başladı. Buruk, Victor Osimhen ile birlikte Mauro Icardi'ye 11'de görev verdi. İki futbolcu son olarak geçtiğimiz sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile İstanbul'da oynanan maça birlikte başlamıştı. O müsabakada sakatlık yaşayan Icardi, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Mauro Icardi, 3 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kocaelispor maçıyla 11'e döndü. Bu sezon son olarak deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde 11'de başlayan Icardi saha sonra ligde Göztepe ve Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo/Glimt karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir ve Arda Ünyay bekledi.

Sarı-kırmızılılar ısınmaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için hazırlanan üzerinde Atatürk'ün fotoğrafı olan siyah tişörtlerle çıktı. - İSTANBUL