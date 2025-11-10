Galatasaray: "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor