Galatasaray, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla geçti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 17.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.