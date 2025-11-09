Galatasaray Kocaelispor Maçına Hazır: Okan Buruk'dan Değişiklikler

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakops, Lemina, Torreira, Sane, Barış, Icardi, Osimhen 11 ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Sallai, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Buruk, orta saha Sara ve kanat oyuncusu Sallai'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Icardi ve Barış'ı sahaya sürdü.

Icardi ilk 11'de

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.

Son olarak ligin 9.haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde ilk 11 başlayan Icardi, ligde 2 maç sonra tekrar başlangıçta yer aldı.

Kocaelispor'da tek değişiklik

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı.

İnan, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Show yerine orta sahada Tarkan Serbest'e kadroda yer verdi.

Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Durun 11'i ile sahaya çıktı.

Selçuk İnan dördüncü kez Galatasaray'a rakip oldu

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, eski takımı Galatasaray'a dördüncü kez teknik direktör olarak rakip oldu.

Daha önce Gaziantep FK'da 2, Kasımpaşa'da 1 kez Galatasaray'a rakip olarak çıkan İnan, bu müsabakalarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

-Taner Gülleri'ye plaket

Kocaelispor'un 2008-2009 sezonunun 21. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 4 gol atan eski futbolcusu Taner Gülleri'ye maç öncesinde kulüp başkanı Recep Durul tarafından plaket verildi.

Takımlar Büyük Önder Atatürk'ü andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Galatasaray ve Kocaelispor formalarında Attatürk baskısı kullandı.

Galatasaraylı futbolcular maç öncesinde de Atatürk baskılı tişörtlerle ısındı.

İki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya, "Ulu Önder Mustafa Kemal AtatürK'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ortak pankartıyla çıktı.

Deplasmandaki Galatarasaylı taraftarlar, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." yazılı, Kocaelispor tribünlerinde ise "Körfeziz peşinde Atatürk'ün izindeyiz" pankartı açtı.

Galatasaray taraftarı Selçuk İnan'ı çağırdı

Müsabaka öncesi deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları eski futbolcuları İnan'ı tribüne çağırdı. İnan müsabaka başlamadan önce tribünlere yedek kulübesinden alkışla karşılık verdi.