Galatasaray, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

GALATASARAY, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde feknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk edecek.

