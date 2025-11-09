Haberler

Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 Yenilerek İlk Mağlubiyetini Aldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, milli araya 29 puanla lider girdi.

Galatasaray, Kocaelispor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi. Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
