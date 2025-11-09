Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 Yenilerek İlk Mağlubiyetini Aldı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, milli araya 29 puanla lider girdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.
Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi. Sarı-kırmızılılar, aradan sonra ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek. - İSTANBUL