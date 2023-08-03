Galatasaray, Kerem Demirbay transferinin maliyetini açıkladı
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Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve her sezon için 1 milyon Euro ücret verecek.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
"Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor