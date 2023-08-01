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Galatasaray, Kerem Demirbay ile transfer görüşmelerine başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı. Futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kerem Demirbay Galatasaray Bayer Spor Haberler

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