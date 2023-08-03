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Galatasaray, Kerem Demirbay ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığını, bu transfer için Bayer Leverkusen'e 3 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli,...

Spor Haberleri

Galatasaray, Kerem Demirbay ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığını, bu transfer için Bayer Leverkusen'e 3 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 1 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Kerem Demirbay ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığını, bu transfer için Bayer Leverkusen'e 3 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 1 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kerem Demirbay Galatasaray Leverkusen Bayer Spor Haberler

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