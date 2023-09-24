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Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın hastanede yapılan tetkileri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine...

Spor Haberleri

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın hastanede yapılan tetkileri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın hastanede yapılan tetkileri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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