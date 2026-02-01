Haberler

Galatasaray, Kayserispor'a son 7 maçta yenilmedi

Güncelleme:
Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet alarak, 1 kez berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında rakibini 4-0 yenen sarı-kırmızılılar, Kayseri ekibine karşı yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 7 müsabakada 6 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Kayseri ekibine karşı yenilmezliğini 7 maça çıkardı. Kayserispor'a son olarak 15 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla kaybeden Cimbom, daha sonra rakibiyle yaptığı 7 müsabakanın 6'sını kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı. - İSTANBUL

