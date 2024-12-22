Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e çıkardı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Maçta Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Galatasaray etkili bir performans sergiledi.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma 4. dakikada Victor Osimhen'in attığı penaltı golüyle başladı. Kayserispor'da Bahoken 14. dakikada attığı golle skoru 1-1'e geitrdi. 29. dakikada Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı tekrar öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Yunus Akgün skoru 3-1'e getirdi. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen 71. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Maçın skorunu ilan eden golü 87. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Karşılaşmayı 5-1 kazanan Galatasaray puanını 44'e yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.