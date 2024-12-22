Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
PKK/YPG için Suriye'de zaman daralıyor! Fidan açık açık söyledi
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e çıkardı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Maçta Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Galatasaray etkili bir performans sergiledi.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma 4. dakikada Victor Osimhen'in attığı penaltı golüyle başladı. Kayserispor'da Bahoken 14. dakikada attığı golle skoru 1-1'e geitrdi. 29. dakikada Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı tekrar öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Yunus Akgün skoru 3-1'e getirdi. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen 71. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Maçın skorunu ilan eden golü 87. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Karşılaşmayı 5-1 kazanan Galatasaray puanını 44'e yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

Kaynak: ANKA / Spor
img

Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik
img

Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
img

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.