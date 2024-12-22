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Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle galibiyeti elde eden Cimbom, 20 maçtır yenilmiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-1 öne tamamladığı mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom, bu sonuçla puanını 44'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, Fenerbahçe'nin Eyüpspor deplasmanında berabere kalmasının ardından rakibiyle puan farkını da 8'e çıkardı.

20 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Kayserispor mücadelesiyle bu sezonki yenilgisizliğini sürdürdü. Bu sezon en son İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 14'ü Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 müsabakada, 15 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray 3 maç sonra Kayseri'de kazandı

Galatasaray bu galibiyetle ayrıca Kayserispor'u 3 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar son olarak 13 Mart 2021 tarihinde Kayseri'yi dış sahada mağlup etmiş daha sonraki 3 karşılaşmada ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Deplasmanda 7'de 7

Galatasaray, Kayserispor maçıyla Süper Lig'de bu sezon dış sahada 7. mücadelesine çıktı. Aslan bu sonuçla 2024-2025 sezonunda ligde konuk olduğu 7. maçtan da galip ayrıldı. Ligde deplasmanda üst üste 16 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

Victor Osimhen, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, mücadelenin 4. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Müsabakanın 72. dakikasında bir kez sahneye çıkan Osimhen, Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu. Böylece Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı. 25 yaşındaki futbolcunun, Avrupa Ligi'nde de 3 gol bulunuyor.

Yunus Akgün'den, üst üste 4. maçta gol

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, maçın 51. dakikasında ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı gönderdi. Akgün, bu golle üst üste 4. maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu ligde Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor, Avrupa'da da Malmö karşısında gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün, ligdeki gol sayısını 5'e çıkarırken, Avrupa Ligi'nde de 5 gol kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, ligdeki gol sayısını 8 yaptı

Barış Alper Yılmaz, Kayserispor mücadelesinin 29 ve 87. dakikalarında sahneye çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, kaydettiği 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e yükseltti. Yılmaz ayrıca Avrupa Ligi'nde de 1 gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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