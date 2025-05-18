Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Ederek 9. Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasıyla bu sezon üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonraki 9 maçı kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray gelecek hafta ligde Göztepe'ye konuk olacak. - İSTANBUL