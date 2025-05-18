Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Ederek 9. Galibiyetini Aldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek bu sezon üst üste 9. galibiyetini elde etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetinin ardından kaybettikleri tüm maçları kazanmayı başardı.
Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasıyla bu sezon üst üste 9. galibiyetini kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonraki 9 maçı kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray gelecek hafta ligde Göztepe'ye konuk olacak. - İSTANBUL