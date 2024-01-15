Üye Girişi
Haberler

Canlı anlatım! Mücadelede başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.

CANLI ANLATIM

19' Bu dakikalarda oyunun temposu yükselmiş durumda.

18' Bu kez de Kayserispor etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda orta alanda topla buluşan Bahoken'in uzak mesafeden vuruşu savunmada kaldı.

12' Galatasaray gole çok yaklaştı...Tete'nin vuruşu üstten auta gitti.

10' Tanguy Ndombele, sağ kanattan hücuma katılan Boey'i görmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

7' Kayserispor etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Eray'ın içeri çevirdiği topa Ali Karimi ceza alanından şutunu çekti, top savunmadan sekti.

5' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı, Bahoken'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top doğrudan taca gitti.

3' Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Tete, sol kanattaki Zaha'yı görmek istedi, son anda savunma araya girdi.

1' Maç başladı...

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kayserispor Galatasaray Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Mersin okular tatil mi, yarın Mersin'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Mersin KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Muğla okular tatil mi, yarın Muğla'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Muğla KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray maçı CANLI izle GS Kayserispor maçı canlı yayın izle! Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda? Aydın okular tatil mi, yarın Aydın'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Aydın KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Manisa okular tatil mi, yarın Manisa'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Manisa KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY-KAYSERİSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI İzmir okular tatil mi, yarın İzmir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı İzmir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Balıkesir okular tatil mi, yarın Balıkesir'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Balıkesir KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Antalya okular tatil mi, yarın Antalya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Antalya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Aden Körfezi nerede, hangi ülkeye bağlı? ABD yük gemisi battı mı, bombalama anı GÖRÜNTÜLERİ var mı? ABD - Yemen arasında savaş mı çıktı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 15 Ocak Pazartesi ödül ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title