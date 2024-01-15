Canlı anlatım! Mücadelede başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.

CANLI ANLATIM

19' Bu dakikalarda oyunun temposu yükselmiş durumda.

18' Bu kez de Kayserispor etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda orta alanda topla buluşan Bahoken'in uzak mesafeden vuruşu savunmada kaldı.

12' Galatasaray gole çok yaklaştı...Tete'nin vuruşu üstten auta gitti.

10' Tanguy Ndombele, sağ kanattan hücuma katılan Boey'i görmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

7' Kayserispor etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Eray'ın içeri çevirdiği topa Ali Karimi ceza alanından şutunu çekti, top savunmadan sekti.

5' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı, Bahoken'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top doğrudan taca gitti.

3' Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Tete, sol kanattaki Zaha'yı görmek istedi, son anda savunma araya girdi.

1' Maç başladı...