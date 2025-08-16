Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman, dinamik ısınma, koşu ve topa sahip olma çalışmaları ile çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.

Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 19 Ağustos Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
